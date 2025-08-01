Московское областное УФАС России возбудило дело в отношении Банка ГПБ (АО)

Ранее в Управление поступило обращение физического лица о направлении на принадлежащий ему адрес электронной почты письма с рекламой услуг банка без предварительного согласия адресата на получение рекламы.

По результатам рассмотрения обращения Управлением в отношении Банка ГПБ (АО) возбуждено дело по признакам нарушения части 1 статьи 18 Закона о рекламе.

В случае установления вины банка ему грозит штраф в соответствии со статьей 14.3 КоАП.