Московское областное УФАС России возбудило дело в отношении АО «Точка»

Ранее в Управление поступило обращение заявителя о направлении ему сообщения в мессенджере с рекламой финансовых услуг с признаками нарушения Закона о рекламе.

По результатам рассмотрения обращения Управлением в отношении АО «Точка» возбуждено дело по признакам нарушения части 1 статьи 18 Закона о рекламе, выразившимся в распространении рекламы по сетям электросвязи без предварительного согласия абонента на получение рекламы.

В случае установления вины общества ему грозит штраф в соответствии со статьей 14.3 КоАП.