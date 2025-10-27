Московское областное УФАС России привлекло ПАО «Совкомбанк» к административной ответственности

Поводом к возбуждению дела послужил факт неисполнения предписания, выданного Управлением по итогам рассмотрения дела о нарушении законодательства о рекламе, возбужденного по факту поступления на его мобильный телефон физического лица СМС-сообщения с рекламой финансовой услуги по предоставлению кредита без его предварительного согласия на получение рекламы.