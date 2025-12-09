Московское областное УФАС России привлекло генерального директора ООО «Блэк Поинт» к административной ответственности

Ранее в Управление поступили материалы планового систематического наблюдения Управления Роскомнадзора по Центральному федеральному округу в отношении ООО «Блэк Поинт», являющегося вещателем телеканала «Блэк Поинт» на территории города Клин Московской области.

Согласно поступившим в Управление материалам за период с 13.01.2025 по 19.01.2025 общая продолжительность распространяемой в телепрограмме рекламы неоднократно превышала двадцать процентов времени вещания в течение часа и пятнадцать процентов времени вещания в течение суток.