Московское областное УФАС России привлекло должностное лицо Администрации Одинцовского г.о. Московской области

Запрос направлен в целях обеспечения полного и всестороннего рассмотрения заявления о нарушении антимонопольного законодательства.

Поводом к возбуждению дела послужил факт непредставления информации на запрос Управления.

В связи с непредставлением информации по мотивированному требованию антимонопольного органа главному инспектору отдела ремонта, эксплуатации и перспективного развития жилого фонда Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации назначен штраф в размере 10 тыс. рублей.