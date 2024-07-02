Московское областное УФАС России пресекло распространение звуковой рекламы﻿

Ранее в Управление поступило обращение физического лица о распространении звуковой рекламы с использованием звукотехнического оборудования, расположенного над входной группой магазина.

По результатам рассмотрения обращения Управление в отношении Индивидуального предпринимателя возбудило дело по признакам нарушения части 3.2 статьи 19 Закона о рекламе* и вынесло решение.

Управление признало рекламу нарушающей требования Закона о рекламе.

Решение послужило основанием для привлечения Индивидуального предпринимателя к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 14.3 КоАП**.

Интересно

* В соответствии с частью 3.2 статьи 19 Закона о рекламе распространение звуковой рекламы с использованием звукотехнического оборудования, монтируемого и располагаемого на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений, не допускается. **Согласно части 1 статьи 14.3 КоАП нарушение рекламодателем, рекламопроизводителем или рекламораспространителем законодательства о рекламе - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от четырех тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.

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