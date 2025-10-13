Московское областное УФАС России пресекло недобросовестную конкуренцию

Ранее в Управление поступило обращение заявителя-юридического лица о признаках нарушения Закона о защите конкуренции в действиях хозяйствующего субъекта, выразившихся в неправомерном использовании обозначения, сходного до степени смешения с фирменным наименованием заявителя.