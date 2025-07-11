Московское областное УФАС России пресекло недобросовестную конкуренцию

Ранее в Управление поступило обращение заявителя о признаках нарушения Закона о защите конкуренции в действиях хозяйствующего субъекта, выразившихся в копировании внешнего вида и интерьера заведений, неправомерном использовании промышленных образцов.
Управление признало действия хозяйствующего субъекта нарушающими требования Закона о защите конкуренции.
Решение послужило основанием для привлечения хозяйствующего субъекта к административной ответственности, предусмотренной частью 2 статьи 14.33 КоАП.
Интересно
В силу части 2 статьи 14.33 КоАП недобросовестная конкуренция, выразившаяся во введении в оборот товара с незаконным использованием результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации юридического лица, средств индивидуализации продукции, работ, услуг, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере двадцати тысяч рублей либо дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц – от одной сотой до пятнадцати сотых размера суммы выручки правонарушителя от реализации товара (работы, услуги), на рынке которого совершено правонарушение, но не менее ста тысяч рублей.
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