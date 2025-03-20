Московское областное УФАС России пресекло недобросовестную конкуренцию

Ранее в Управление поступило обращение Заявителя – Индивидуального предпринимателя о признаках нарушения Закона о защите конкуренции в действиях хозяйствующего субъекта, выразившихся в приобретении и использовании им исключительного права на Товарный знак.
Управление признало действия хозяйствующего субъекта нарушающими требования Закона о защите конкуренции.
Решение послужило основанием для привлечения хозяйствующего субъекта к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 14.33 КоАП.
Интересно
Согласно части 1 статьи 14.4 Закона о защите конкуренции не допускается недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации товаров, работ или услуг.
В силу части 1 статьи 14.33 КоАП недобросовестная конкуренция, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, за исключением случаев, предусмотренных статьей 14.3 настоящего Кодекса и частью 2 настоящей статьи, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двенадцати тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.
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