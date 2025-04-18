Московское областное УФАС России предупредило ООО «Мелке» о недопустимости нарушения антимонопольного законодательства

Ранее в Управление поступили обращения ООО «Века Рус», ООО «Рехау», ЗАО «Профайн Рус», содержащие информацию о признаках нарушения антимонопольного законодательства в действиях ООО «Мелке».

В связи с изложенным Управлением в адрес ООО «Мелке» направлено предупреждение о прекращении нарушения антимонопольного законодательства.

Организация должна устранить выявленные нарушения в двадцатидневный срок с даты получения предупреждения. В случае неисполнения предупреждения будет возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства.