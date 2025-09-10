Московское областное УФАС России оштрафовало ООО СЗ «Коренево Девелопмент» за нарушение Закона о рекламе

Ранее в Управление поступило обращение физического лица относительно рекламы финансовой услуги по предоставлению кредита под залог недвижимого имущества на платформе «Дзен».

По результатам рассмотрения обращения Управление возбудило дело по признакам нарушения части 7 статьи 5 и части 3 статьи 28 Закона о рекламе и вынесло решение.

Управление признало рекламу нарушающей требования Закона о рекламе.

Решение послужило основанием для привлечения ООО СЗ «Коренево Девелопмент» к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 14.3 КоАП.