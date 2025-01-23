Московским областным УФАС России выявлены признаки сговора на торгах в сфере выполнения работ

Московским областным УФАС России в результате анализа электронных торговых процедур выявлены признаки картельного соглашения между участниками электронных торгов на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог.

В связи с тем, что ООО «Энергогарант», ООО «Аспект» и ООО «Лидер СК» заключили контракты на общую сумму более 80 млн рублей, установление в их действиях картельного соглашения повлечет передачу материалов в правоохранительные органы для принятия процессуального решения по признакам преступления, ответственность за которое предусмотрена статьей 178 Уголовного кодекса Российской Федерации.