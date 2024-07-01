Московским областным УФАС России выявлены признаки сговора на торгах в сфере дорожно-строительного комплекса﻿

В Московское областное УФАС России поступило обращение юридического лица, указывающее на признаки картельного соглашения между участниками электронных конкурсов на комплексное благоустройство дворовых территорий, устройство транспортной развязки, выполнение работ по ямочному ремонту асфальтового покрытия для нужд МКУ «Благоустройство и дорожное хозяйство» Орехово-Зуевского городского округа Московской области, Администрации городского округа Балашиха, Администрации городского округа Реутов и МБУ «Благоустройство-Балашиха».

На основании выявленных признаков возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства, предусмотренном пунктом 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции - создание картеля, направленного на повышение, снижение или поддержание цен на торгах.

По результатам проведенного анализа Управление подозревает, что в ходе проведения электронных процедур хозяйствующие субъекты отказались от конкурентной борьбы и действовали в интересах друг друга, а также обменивались информацией при подаче заявок и ценовых предложений, что позволило выиграть электронные торги с минимальным снижением и заключить контракты на сумму более 338 млн рублей.

В связи с тем, что ООО «СтройСпецСила», АО «САХ района Новокосино» и ООО «Технический центр на Суздальской заключили контракты на общую сумму более 80 млн рублей, установление в их действиях картельного соглашения повлечет передачу материалов в правоохранительные органы для принятия процессуального решения по признакам преступления, ответственность за которое предусмотрена статьей 178 Уголовного кодекса Российской Федерации.