Московским областным УФАС России выявлен сговор на торгах в сфере поставки спортивного инвентаря

По результатам проведенного анализа установлено, что в ходе проведения электронных процедур хозяйствующие субъекты отказались от конкурентной борьбы и действовали в интересах друг друга. При этом участники торгов обменивались информацией при подаче заявок и ценовых предложений, что позволило выиграть электронные конкурсы с минимальным снижением и заключить контракты на сумму более 65 млн рублей.