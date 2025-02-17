Московский суд временно закрыл два магазина сети «Светофор»

Суд на 60 суток приостановил работу двух московских магазинов сети «Светофор»

Бутырский районный суд Москвы назначил административное наказание ООО «ТОРГСЕРВИС 150» и приостановил деятельность двух магазинов «Светофор». Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции города.

Организацию признали виновной в нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. В соответствии с решением суда, работу магазинов «Светофор» на Ислимской улице и в Юрловском проезде приостановят. на 60 суток.

«ООО „ТОРГСЕРВИС 150“ (магазин „Светофор“, расположенный по адресу: город Москва, Юрловский проезд, дом 13) признано виновным в совершении административного правонарушения», — отметили в пресс-службе.

Ранее в Сети появилась информация, что магазины «Сфетофор» в Центральном федеральном округе перестали работать из-за продажи просроченного мяса и отсутствия необходимых документов.

Россельхознадзор изъял более 106 килограмм продукции, на которую не было сопроводительных документов. Еще 944 килограмма мяса были без маркировки производителя и сроков хранения.