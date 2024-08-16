Московский Союз садоводов: признаками неиспользования участка могут стать хлам, сорняки, разрушенные строения

Заместитель председателя Московского Союза садоводов Полина Тришина в беседе с Общественной Службой Новостей рассказала, что признаками неиспользования земельного участка могут стать не только хлам и сорняки, но и разрушенные строения.

Эксперт пояснила, что при использовании участка человек не может полностью главенствовать над ним, даже будучи полноценным правообладателем.

«Если у вас есть участок, вы должны его использовать согласно назначениям, которые указаны в документах», — сказала Тришина.

Человек будет привлечен к ответственности даже в том случае, если начнет складировать на участке мусор, добавила представитель организации.

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