В Луганске открыли мост, восстановленный московскими специалистами. Сооружение стало одной из визитных карточек города. Об этом РИА «Новости» сообщил представитель группы инженерных компаний Москвы в Луганске Евгений Лукашов.

Строительство переправы длилось 17 месяцев. За это время демонтировали старые конструкции, убрали более 2,5 тысячи кубометров бетона и установили свыше 1,2 тысячи новых бетонных элементов. Также рабочие уложили новый асфальт, обустроили тротуары и проложили современные коммуникации.

Лукашов уточнил, что в разное время на объекте работали около 200 человек.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российские военные заняли две трети территории Купянска в Харьковской области. Он отметил, что группировка «Центр» активно и эффективно действует в зоне СВО, ее бойцы вошли в город Красноармейск.