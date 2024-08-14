Московский медиафестиваль пройдет в августе на ВДНХ

С 31 августа по 1 сентября при поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы на территории ВДНХ состоится Московский медиафестиваль. По словам организаторов, событие станет площадкой для обмена знаниями и опытом среди профессионалов, погрузит гостей в историю сферы медиа, актуальные тренды и предложит москвичам и гостям столицы вариант досуга для всей семьи. Для посетителей вход на мероприятие будет бесплатным.

Московский медиафестиваль — городской интеллектуально-развлекательный фестиваль, посвященный российской медиаиндустрии. Мероприятие объединит направления медиа по разным тематикам: от бизнеса, карьеры и цифровой безопасности до моды, кино, хобби и досуга.

Участниками фестиваля станут издательские дома, медиахолдинги, телеканалы, радиостанции, операторы наружной рекламы, музыкальные лейблы, социальные сети, онлайн-кинотеатры, блогеры и другие представители медиабизнеса России.

Генеральный директор Центра развития бизнес-коммуникаций, генеральный продюсер Московского медиафестиваля Валентин Смоляков:

«Мероприятие объединит на одной площадке ведущие медиа нашей страны, и с одной стороны станет площадкой для обмена профессиональным опытом, а с другой — местом для диалога СМИ с читателями, слушателями и зрителями. Нам важно через вовлекающие, образовательные и развлекательные форматы рассказать о роли медиа в обществе и о внутренней кухне этой отрасли. Поэтому мы постарались сформировать программу так, чтобы она была интересна и познавательна для абсолютно разной аудитории, вне зависимости от возраста, профессии и увлечений».

В программе фестиваля предусмотрено четыре тематических блока: «Герои медиа», «Обучение», «Вдохновение» и «Развлечение».

В зонах «Герои медиа» и «Обучение» пройдут лекции и встречи с лидерами мнений, экспертами медиаиндустрии и блогерами, а на территориях «Вдохновение» и «Развлечение» состоятся игровые активности, интерактивные мастер-классы и тренинги, кинопоказы и концертная программа.

Помимо этого, на время проведения мероприятия на площадке появятся выставочное пространство и инсталляции, посвященные российским медиа. Также на фестивале будет работать ярмарка медиаизданий, где посетители смогут оформить подписку на выпуски.

Московский медиафестиваль состоится с 31 августа по 1 сентября на территории ВДНХ. Вход бесплатный.

Узнать подробности можно на официальном сайте https://mosmediafest.ru.

Актуальная информация о программе и участниках будет опубликована на официальных страницах события в социальных сетях:

ВКонтакте: https://vk.com/media.festival

Телеграм: https://t.me/mosmediafest