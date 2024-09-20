Московские волонтеры вывезли из Белгородской области оставленных домашних животных

Двое волонтеров из Москвы вывезли оставшихся без хозяев животных из приграничного района Белгородской области в безопасное место. Об этом сообщил сайт «Страсти».

Местные жители были вынуждены оставить своих питомцев из-за эвакуации. Несмотря на угрозу жизни, волонтеры приехали в отдаленные села, поместили животных в клетках в «Газель», затем перегрузили их в большой автобус и доставили в столицу.

Отмечается, что некоторым из животных уже удалось найти новых хозяев.