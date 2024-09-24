Московские ветеринары спасли йорка по кличке Челси после укуса гадюки

Ветеринары зеленоградской клиники спасли 3,5-килограммового метиса йорка по кличке Челси. У собаки развились острая почечная недостаточность, гепатопатия, энтероколит и панкреонекроз после укуса гадюки, сообщила « Москва 24 ».

К моменту, когда питомец попал к столичным медикам, у него уже понизилась температура и давление. Животное не могло встать и тяжело дышало.

Во время диагностической лапаротомии специалисты смогли поставить точный диагноз, после чего лечение было скорректировано. Благодаря правильной терапии четвероногая пациентка пошла на поправку.