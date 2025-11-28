Московские ветеринары провели операцию коту с множеством пулевых ранений
В Зеленоградской государственной ветклинике провели сложную операцию пятилетнему коту Тимофею, пострадавшему от пулевых ранений. Об этом сообщила «Москве 24» столичная госветслужба.
По словам владельцев, питомец пострадал во время прогулки в частном секторе. Как рассказали в ведомстве, у кота было пробито 24 отверстия в кишечнике, два — в селезенке, также пули попали в грудную клетку и мышцы бедра.
Хирург Евгений Цыбин провел операцию, которая длилась более трех часов.
«Под конец операции и кот, и я выглядели одинаково... Не скрою, горжусь собой на 100%, но еще больше котом», — поделился врач.
Сейчас здоровье Тимофея вне опасности: он завершил курс лечения, и многочисленные раны полностью зажили.