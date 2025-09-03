Московские хирурги спасли пациента с редким заболеванием аорты

Сотрудники ГКБ Вересаева в Москве провели сложную операцию мужчине с острым расслоением аорты — редким и опасным для жизни заболеванием. Теперь пациент может самостоятельно ходить. Об этом сообщил сайт телеканала « Звезда ».

Несколько дней назад больной обратился с острой болью в груди и спине. Позже к симптомам добавилась потеря способности вставать. При обследовании хирурги выявили расслоение аорты, которое потребовало выполнения обходного шунтирования с использованием синтетических протезов для «обхода» пораженного участка сосудов.

Сейчас пациент идет на поправку и готовится к выписке. Однако его ждет долгий период реабилитации.