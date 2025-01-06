Правоохранители в 59 регионах России привлекли к ответственности 631 мошенницу за незаконное присвоение выплат, предназначенных детям. Об этом сообщил Telegram-канал Iz.ru со ссылкой на МВД.

Женщины украли материнские капиталы и другие социальные пособия, направленные на поддержку детей. Всего силовики зафиксировали 708 случав регистрации в отделах загса несуществующих детей — их представляли как рожденных вне медучреждений.

Один из таких случаев зафиксировали на Камчатке. Мошенницы Светлана и Сабина Оглы с помощью подставных свидетелей получили в загсе свидетельство о рождении несуществующих детей. Аферистки украли около 2,2 миллиона рублей, предназначенных для поддержки материнства.

Минимум 40% украденных у россиян денег уходит на финансирование Вооруженных сил Украины, сообщил заявил заведующий лабораторией деструктологии Московского государственного лингвистического университета Роман Силантьев.