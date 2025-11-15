Мощный снегопад сковал автомобильное движение в Мурманске

Мурманск оказался во власти мощного снегопада, в связи с чем было приостановлено движение по федеральной трассе Р-21 «Кола». Об этом сообщил сайт телеканала « Звезда » со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по региону.

Ограничения затронули и другие автомобильные дороги. Из-за метели и плохой видимости некоторые машины не могут тронуться с места из-за наледи. Коммунальные службы работают в усиленном режиме, на улицы выведена дополнительная техника для уборки.

По данным синоптиков, улучшение погоды в ближайшее время не ожидается. Спасатели предупредили жителей Мурманска об усилении ветра, порывы которого могут достигать 28 метров в секунду.