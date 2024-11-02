Мощный скандинавский циклон придет в Челябинскую область

На Челябинскую область обрушатся сильные снегопады, которые принесет с собой мощный скандинавский циклон. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на региональный гидрометеоцентр.

Ненастная погода будет властвовать в регионе на протяжении недели, с 4 по 10 ноября. Жителей предупредили, что циклон придет в Челябинскую область ближе к вечеру вторника.

В воскресенье же он начнет ослабевать, станет немного теплее, возможны даже плюсовые температуры и мокрый снег с дождем.