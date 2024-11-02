Мощный скандинавский циклон придет в Челябинскую область
На Челябинскую область обрушатся сильные снегопады, которые принесет с собой мощный скандинавский циклон. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на региональный гидрометеоцентр.
Ненастная погода будет властвовать в регионе на протяжении недели, с 4 по 10 ноября. Жителей предупредили, что циклон придет в Челябинскую область ближе к вечеру вторника.
В воскресенье же он начнет ослабевать, станет немного теплее, возможны даже плюсовые температуры и мокрый снег с дождем.
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