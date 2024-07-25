«Морская почта» с авторскими открытками начала работу в Кронштадте
В преддверии Дня Военно-морского флота в Кронштадте начала работу «Морская почта» — проект газеты «Петербургский дневник».
Общественное пространство в виде парусного корабля разместили на Якорной площади. Оттуда желающие могут отправить уникальные авторские открытки в любую точку России.
В течение всех дней работы «Морской почты» на территории будут собираться моряки, деятели культуры и почетные жители города.
В прошлом году посетители отправили около 10 тысяч карточек, отметил главред «Петербургского дневника» Кирилл Смирнов.
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