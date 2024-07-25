«Морская почта» с авторскими открытками начала работу в Кронштадте

В преддверии Дня Военно-морского флота в Кронштадте начала работу «Морская почта» — проект газеты «Петербургский дневник».

Общественное пространство в виде парусного корабля разместили на Якорной площади. Оттуда желающие могут отправить уникальные авторские открытки в любую точку России.

В течение всех дней работы «Морской почты» на территории будут собираться моряки, деятели культуры и почетные жители города.

В прошлом году посетители отправили около 10 тысяч карточек, отметил главред «Петербургского дневника» Кирилл Смирнов.

Тайна семьи или тайные семьи. Что известно о женах и детях Павла Дурова

«Обычное растение». Включение шалфея и мяты в список запрещенных раскритиковали

Приговор для Фарион. За что неонацисты казнили украинскую националистку

Фейк: подростков в России агитировали бросить школу ради работы на заводах БПЛА

Цены на жилье в России останутся прежними. Спрос сравнялся с предложением

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте