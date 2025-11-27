Морозы придут на смену аномальной оттепели в Уфе

Специалисты Росгидромета предупредили, что предстоящие выходные принесут жителям столицы Башкирии мягкие зимние условия и суровые ночные холода. Об этом сообщил сайт mkset.ru со ссылкой на представителей организации.

По информации синоптиков, после длительного периода тепла наступят первые ощутимые морозы, которые будут сопровождаться слабыми туманами. В Уфу также могут прийти кратковременные дожди или снег.

Водителей призывают проявлять особую внимательность на дорогах из-за риска образования гололеда.