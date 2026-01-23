Морозы до 40 градусов вернутся в Кузбасс в выходные дни

Кемеровский гидрометцентр сообщил, что в пятницу, 23 января, ночью в Кузбассе температура опустится до –25,–30 градусов, а местами и до –32,–37 градусов. На юге области будет немного теплее: от –17 до –22 градусов. Днем ожидается от –17 до –22 градусов, местами –23,–28 градусов, на юге –10,–15 градусов. Об этом написал сайт vse42.ru .

Синоптики прогнозируют снегопады, туманы, изморозь и гололедицу. Ветер будет дуть с северо-востока со скоростью 2–7 м/с. Специалисты отмечают, что из-за сильных морозов и слабого ветра в городах может накапливаться дым.

В субботу ночью температура опустится до –25,–30 градусов, местами до –38 градусов. Днем ожидается от –15 до –20 градусов, местами до –25 градусов. На юге области днем будет от –9 до –14 градусов. Синоптики прогнозируют умеренные снегопады, а на юге — сильные. Ветер сменит направление на юго-западное и при порывах будет достигать 13 м/с.

В воскресенье ночью температура опустится до –19,–24 градусов , местами до –30 градусов.