Мороз до -7 градусов придет в Ростов-на-Дону в ближайшие дни
В ближайшие дни в Ростов-на-Дону придут морозы до -7 градусов. Порывы ветра в городе составят до 14 метров в секунду. Об этом рассказал сайт rostovgazeta.ru, ссылаясь на сообщения синоптиков.
В пятницу, 13 декабря, температура воздуха составит -2 градуса, а ночью — опуститься до -6 градусов. В дневное время суток ожидаются осадки в виде снега.
В субботу, 14 декабря, столбики термометров будут показывать до -7 градусов. В этот день осадков не ожидается. Похожая погода будет и в воскресенье, 15 декабря.
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