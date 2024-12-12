Мороз до -7 градусов придет в Ростов-на-Дону в ближайшие дни

В ближайшие дни в Ростов-на-Дону придут морозы до -7 градусов. Порывы ветра в городе составят до 14 метров в секунду. Об этом рассказал сайт rostovgazeta.ru , ссылаясь на сообщения синоптиков.

В пятницу, 13 декабря, температура воздуха составит -2 градуса, а ночью — опуститься до -6 градусов. В дневное время суток ожидаются осадки в виде снега.

В субботу, 14 декабря, столбики термометров будут показывать до -7 градусов. В этот день осадков не ожидается. Похожая погода будет и в воскресенье, 15 декабря.