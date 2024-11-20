Мораторий на рост тарифов естественных монополий хотят ввести в России

Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект партии «Справедливая Россия — За правду», направленный на заморозку тарифов естественных монополий. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Инициативу внесли в парламент 20 ноября. В первоначальной редакции документа авторы инициативы предложили заморозку до конца 2025 года.

Проект федерального закона предлагает установить мораторий на рост тарифов на услуги и товары субъектов естественных монополий в период с 1 января 2025 года до 31 декабря 2025 года.

Председатель партии Сергей Миронов объяснил, что эти тарифы влияют на российскую экономику, от них зависят не только цены на услуги и товары, но и социальное настроение в обществе. Политик напомнил, что формирование тарифов отвечает Федеральная антимонопольная служба.

Ранее депутат Михаил Делягин назвал обоснованными претензии ФАС к прогнозам о росте цен на продукты в России.