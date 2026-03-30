Молодые офицеры ВДВ провели тренировки в условиях, максимально приближенных к боевым

На учебном полигоне штурмовая группа действует в условиях, максимально приближенных к боевым. Сверху кружат беспилотники, по периметру раздаются взрывы, имитирующие артиллерийский обстрел, — все это требует от офицеров мгновенной реакции и умения принимать решения за считанные секунды, написал сайт телеканала «Звезда» .

Особое внимание уделяется подготовке молодых лейтенантов — вчерашних выпускников военных училищ. Теперь им предстоит командовать взводами, и полигон становится для них важнейшей школой. В ходе занятий офицеры осваивают современные технологии, включая применение беспилотников и другой техники, а также учатся действовать в составе штурмовых групп.

«Появляются различные дроны, квадрокоптеры, квадроциклы. Опыт передается через инструкторов, и мы его используем», — рассказывает заместитель командира роты с позывным Белый.

Занятия ведут инструкторы с реальным боевым опытом. Они готовят будущих командиров так, чтобы те могли при необходимости заменить любого бойца. На полигоне офицеры регулярно меняются ролями — от командира до рядового штурмовика.

Отдельный блок подготовки — действия в городской застройке. Горящие покрышки, техника и дроны в небе создают эффект реального боя и помогают сформировать устойчивость к стрессу.