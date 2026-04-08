Молодежи напомнили, что для работы вожатым необходима действующая прививка от кори и дифтерии

Чтобы работать вожатым в детском лагере, потребуется подготовка и пакет документов. Формально на должность может претендовать студент любого вуза, но наличие педагогического образования или прохождение специальных курсов значительно увеличивает шансы трудоустройства, сообщил MIR24.TV .

Многие лагеря организуют собственные школы вожатых, а также существуют государственные и частные программы при педагогических университетах с выдачей сертификата.

Для оформления нужны паспорт, СНИЛС, ИНН, трудовая книжка (при наличии) и справка об отсутствии судимости, которую можно заказать через Госуслуги. Обязательна медицинская книжка с результатами осмотров у дерматовенеролога, отоларинголога, стоматолога, терапевта и анализов на инфекции. Также потребуется действующая прививка от кори и дифтерии.

Вакансии публикуются на сайтах лагерей, в соцсетях и на платформах по поиску работы. На собеседовании интересуются мотивацией, стрессоустойчивостью и навыками разрешения конфликтов. Эксперты советуют новичкам не бояться задавать вопросы, заранее изучать материалы смены, уважать детей, договариваться с ними вместо наказаний и поддерживать командный дух среди педагогов.