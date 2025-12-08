Мокрый снег придет в Ростовскую область в начале недели

В ближайшие дни в Ростовской области ожидается облачная погода с дождями и мокрым снегом. В Ростове-на-Дону в понедельник будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, но с сильным восточным ветром, скорость которого может достигать 17 метров в секунду. Температура воздуха составит от +1 до +3 градусов, написал сайт rostovgazeta.ru .

Во вторник, 9 декабря, возможен небольшой дождь, а в среду, 10 декабря, дождь может усилиться. Ветер будет дуть восточный и юго-восточный, со скоростью до 13 метров в секунду. Ночью температура воздуха составит около 0–2 градусов, днем потеплеет до + 2–6 градусов.

В целом по региону сохранится облачная погода с прояснениями, возможны дожди и мокрый снег. В отдельных районах ожидается густой туман и гололедные явления. Ветер будет восточным и сильным, с порывами до 18 метров в секунду. Днем температура воздуха составит от -1 до +4 градусов.