Мойка78: уборка на территории дачного участка поможет отпугнуть змей

Змеи не самые желанные соседи на даче, особенно ядовитые гадюки. Пресмыкающиеся выбирают места, где есть укрытия и еда. Но существуют способы сделать участок непригодным для них. Мойка78 предложила советы по защите дачи от змей.

Уберите хлам. Кучи веток, досок и травы — отличные убежища для змей. Они прячутся там, где влажно и прохладно. Освободите участок от мусора и пней, заделайте щели.

Покосите траву. Высокие заросли — идеальное место для змеиных нор. Если трава растет в низине, где всегда влажно, шанс появления пресмыкающихся возрастет. Косите всю траву вовремя, даже вдоль заборов и в других местах, которыми не пользуетесь.

Избавьтесь от грызунов. Крысы и мыши привлекут змей, поэтому разложите отравленные приманки и расставьте мышеловки. Утилизируйте падалицу и испорченные овощи, чтобы грызунам нечего было есть.

Создайте шум. Змеям нравятся тихие места. Сделайте дачу шумной: косите газонокосилкой, проложите гремучие металлические листы на дорожках, возьмите с собой собаку. Можно также повесить на металлические пруты пустые алюминиевые банки или железные вертушки, которые будут шевелиться от ветра и отпугивать змей.