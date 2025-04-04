Мойка78 рассказала о руферах, забравшихся на крышу Мариинского театра

С весенним потеплением в Санкт-Петербурге любители прогулок по крышам вновь стали активно выкладывать видео своих похождений в социальных сетях. Об этом рассказала Мойка78 .

Так, 4 апреля в интернете распространился ролик, на котором запечатлено, как руферы забрались на крышу исторической сцены Мариинского театра. Личности экстремалов пока не установлены.

Ранее сообщалось о похожем случае, когда двое руферов залезли на Дом книги. Видео с группой молодых людей, которые прыгают по крышам, опубликовали в соцсетях. Один из подростков, стоя на краю, перебрался на соседнюю конструкцию, опираясь на ненадежное ограждение. Его товарищ пытался повторить трюк, но действовал осторожнее.