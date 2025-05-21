«Мойка78»: при уходе за крыжовником необходимы обрезка и опрыскивание

Малина, смородина и крыжовник относятся к простым в уходе культурам, способным радовать богатым урожаем при правильном подходе. Подробнее рассказала «Мойка78».

Важным этапом ухода является обрезка. Весной и осенью нужно удалить засохшие ветви и низко расположенные побеги. Оставшиеся стебли следует подрезать. Это позволит кустарникам формировать мощные молодые приросты и улучшать плодовитость.

Другая необходимая процедура — установка опор. Тонкие ветки крыжовника, сгибающиеся под тяжестью созревающих ягод, нуждаются в поддержке. Для этого устанавливают колья и натягивают проволоку, закрепляя на ней побеги.

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