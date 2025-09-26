«Мойка78»: начинать омоложение яблонь лучше ранней весной

Яблони могут утратить свою привлекательность и урожайность из-за возраста. Однако опытные садоводы утверждают, что при правильной обрезке и уходе такие деревья могут снова радовать урожаем, сообщила « Мойка78 ».

Первый год направлен на санацию: убирают сухие, сломанные и больные ветки, а также жировые побеги. Важно не удалять более трети живой массы за раз и обрабатывать срезы садовым варом или краской-бальзамом. Работы стоит начинать ранней весной.

На второй год формируют и прореживают крону: уменьшают высоту дерева, переводят старые скелетные ветви на боковые ответвления. Третий год — стимуляция плодоношения: укорачивают старые плодовые ветки, продолжают прореживание кроны, следят за отсутствием пересекающихся ветвей.