Мойка78: изумрудный и оливковый оттенки должны присутствовать на новогоднем столе

Правильные украшения и блюда на новогоднем столе помогут задобрить Зеленую деревянную змею. Если соблюсти все требования, то в 2025-м можно рассчитывать на хорошие события. Об этом сообщила Мойка78 .

Эксперты посоветовали обратить внимание на цвета скатерти, салфеток и различных аксессуаров. Праздничная обстановка должна включать изумрудный, травяной, коричневый, оливковый и серый оттенки. Приветствуются блестки и стразы.

Среди угощений, которые привлекут в дом изобилие, — овощные салаты. Блюда из листовой зелени считаются символом обновления и роста. На столе также обязательно должно присутствовать мясо. В восточной традиции оно ассоциируется с процветанием и богатством.