Мойка78: изумрудный и оливковый оттенки должны присутствовать на новогоднем столе

Правильные украшения и блюда на новогоднем столе помогут задобрить Зеленую деревянную змею. Если соблюсти все требования, то в 2025-м можно рассчитывать на хорошие события. Об этом сообщила Мойка78.
Эксперты посоветовали обратить внимание на цвета скатерти, салфеток и различных аксессуаров. Праздничная обстановка должна включать изумрудный, травяной, коричневый, оливковый и серый оттенки. Приветствуются блестки и стразы.
Среди угощений, которые привлекут в дом изобилие, — овощные салаты. Блюда из листовой зелени считаются символом обновления и роста. На столе также обязательно должно присутствовать мясо. В восточной традиции оно ассоциируется с процветанием и богатством.
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