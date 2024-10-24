Мойка78: чай с корицей и гоголь-моголь помогут согреться в холодную погоду

Термос с горячим напитком поможет согреться в холодную осеннюю погоду. Рецепты самых вкусных и полезных вариантов опубликовала Мойка78 .

Так, от леденящего ветра спасет чай с фруктами и корицей. Для приготовления понадобятся вода, сахар, сок апельсина и лимона, молотые корица и гвоздика. Все ингредиенты необходимо кипятить 5-6 минут. В последнюю очередь нужно добавить сам чай.

Стоит обратить внимание и на гоголь-моголь. В состав напитка входят жирное молоко, яйца, подсластитель, ванильный сахар и мускатный орех. В качестве основы можно взять питьевые сливки, которые сделают лакомство более питательным.