Модный эксперт Шерипова назвала кружево и платья-рыбки трендом выпускных в 2024 году

Наступает пора выпускных, а вместе с ней начинается головная боль и у вчерашних школьниц. Как выбрать самый трендовый наряд порталу «Узнай» рассказала эксперт в области моды, искусства и культуры Елена Шерипова.

По ее словам, стоит присмотреться к всевозможным нарядам из кружева. Именно этот материал является одним из самых трендовых в сезоне. Что касается фасонов, то актуальных вариантов очень много.

«Популярны в этом году и брючные костюмы, которые становятся стильной альтернативой традиционным платьям. Они не только выглядят элегантно, но и обеспечивают комфорт на протяжении всего вечера», — отметила эксперт.

Она также посоветовала остановить выбор на платьях-рыбках и греческих силуэтах.