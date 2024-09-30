Модный эксперт Лисовец рассказал, что второй год подряд в женской моде доминирует элегантность

Второй год подряд в мире моды отдают предпочтение элегантным образам, поэтому так актуальны короткие юбки и приталенные жакеты. Об этом изданию Lady Mail.ru рассказал эксперт в области моды Влад Лисовец.

По словам стилиста, в обуви лучше отдавать предпочтение сапогам и ботильонам: на маленькой или большой платформе, с низким или высоким каблуком. Обувь должна быть акцентом в образе, а не завершающим штрихом. Из спортивной обуви можно выбрать Vans и Adidas Gazelle.

Громоздкая верхняя одежда также остается на пике популярности. Однако сейчас она не должна выглядеть как супероверсайз. Как пояснил Лисовец, с прошлого года модные бренды от него полностью отказались.