Модный эксперт Лисовец рассказал, что второй год подряд в женской моде доминирует элегантность

Второй год подряд в мире моды отдают предпочтение элегантным образам, поэтому так актуальны короткие юбки и приталенные жакеты. Об этом изданию Lady Mail.ru рассказал эксперт в области моды Влад Лисовец.
По словам стилиста, в обуви лучше отдавать предпочтение сапогам и ботильонам: на маленькой или большой платформе, с низким или высоким каблуком. Обувь должна быть акцентом в образе, а не завершающим штрихом. Из спортивной обуви можно выбрать Vans и Adidas Gazelle.
Громоздкая верхняя одежда также остается на пике популярности. Однако сейчас она не должна выглядеть как супероверсайз. Как пояснил Лисовец, с прошлого года модные бренды от него полностью отказались.
Призывники смогут обжаловать решения комиссий через «Госуслуги»
В Лобне прошли соревнования для детей с ОВЗ
Подмосковные бобслеисты выиграли 7 медалей на всероссийских соревнованиях
Связанный с делом о сухпайках Грязинский пищевой комбинат приостановил работу
Проект бюджета до 2027 года внесли в Госдуму
Андрей Воробьев: Подмосковье и Китай открыли вторую часть бизнес-парка «Гринвуд»
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте