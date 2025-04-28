Модный эксперт Агафонов указал на роль ностальгии в цикличности моды

Модный эксперт Петр Агафонов в интервью RuNews24.ru объяснил, что мода — это не просто одежда, а выражение культурного наследия, эпох и общественных ценностей. Одной из важнейших характеристик моды является ее циклический характер.

То, что считалось устаревшим или вышедшим из моды десятки лет назад, пояснил специалист, возвращается обратно, превращаясь в тренд. Важную роль в данном процессе играют знаменитости и культовые фигуры.

«Когда они начинают носить определенные вещи или кардинальным образом меняют стиль, общество стремится подражать им», — отметил Агафонов.

По его словам, еще одним важным элементом цикличности моды считается феномен ностальгии. Люди любят возвращаться к стилю минувших времен, пытаясь воссоздать приятные воспоминания детства или юности.