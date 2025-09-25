Модернизацию охотничьих угодий проведут в Новгородской области

Губернатор Новгородской области Александр Дронов дал поручение разработать схему для охотничьих угодий, которая будет регулировать их размещение, использование и охрану. Также планируется внедрение цифровых технологий и беспилотников для контроля и учета охотничьих ресурсов, написал сайт «Государственные новости» .

Председатель комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Дмитрий Графов сообщил, что за последние 10 лет в регионе объем выращивания аквакультуры увеличился в 10 раз. Ежегодно в области добывают около двух тысяч тонн водных биологических ресурсов. В регионе работают 56 рыбодобывающих хозяйств на 146 рыболовных участках, а 14 предприятий занимаются выращиванием аквакультуры и производят более 768 тонн рыбы.

С 2022 по 2025 годы в водоемы области выпустили более пяти миллионов экземпляров молоди ценных видов рыб, таких как судак, щука и сиг. За этот период охотникам выдали свыше 16,7 тысячи разрешений, что принесло в областной бюджет около 11 миллионов рублей.