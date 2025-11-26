Модельер Цигаль назвала красный и зеленый классическими цветами для новогоднего наряда

Российский модельер и дизайнер Мария Цигаль в разговоре с ИА НСН поделилась рекомендациями о том, в чем лучше встречать Новый год. Она подчеркнула важность осознанного потребления и предложила надевать свои лучшие вещи, даже если вы их уже носили ранее.

«Нужно надевать как можно больше всего блестящего и сверкающего, чтобы привлечь богатство и яркие эмоции», — отметила Цигаль.

По ее мнению, классические новогодние цвета — красный и зеленый, а также все, что связано с пайетками, будет отличным выбором для праздничного наряда.

Ранее эксперт моды Владислав Лисовец заявил, что минимализм уходит в прошлое, уступая место броским и элегантным образам.