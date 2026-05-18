Модельер Лукьянова рассказала, что адаптирует старинные костюмы к современности

В рабочем поселке Чик Новосибирской области живет мастер по созданию костюмов в стиле позапрошлого века — Мария Лукьянова. Мастер дала интервью «Горсайту» .

Она пояснила, что считает своей основной задачей стилизацию и адаптацию вещей к современности.

«Использование синтетических тканей, например тафты или саржи, вполне допустимо. Материалы для своих изделий я ищу по всей России», — отметила специалист.

У модельера уже есть собственная мастерская, в которой хранится множество инструментов и материалов. Пространство необходимо большое, так как наряды объемные и тяжелые — одно из платьев весит 10 килограммов, добавил «ФедералПресс».