Модельер Бухинник: кожаные вещи бледно-розового цвета — тренд весны-2025

Кожаные вещи — актуальный тренд весны. Из этого благородного материала создают брючные костюмы, платья-футляры, объемные брюки, жакеты с драпировками, юбки-карго, двубортные тренчи, рассказал модельер Владимир Бухинник в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

По словам эксперта, для создания интересных эффектов кожу искусственно состаривают, перфорируют или инкрустируют.

Специалист также обратил внимание на разнообразие оттенков кожаных изделий. Любители нейтральных тонов найдут привлекательные варианты серого, бежевого, оливкового и бордового цветов. Ценителям яркости понравятся насыщенные красный и лазурный оттенки. Кроме того, актуальны в этом сезоне пастельные тона: нежно-розовые и разбеленные желтые.

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