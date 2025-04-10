Кожаные вещи — актуальный тренд весны. Из этого благородного материала создают брючные костюмы, платья-футляры, объемные брюки, жакеты с драпировками, юбки-карго, двубортные тренчи, рассказал модельер Владимир Бухинник в эфире телеканала « Санкт-Петербург ».

По словам эксперта, для создания интересных эффектов кожу искусственно состаривают, перфорируют или инкрустируют.

Специалист также обратил внимание на разнообразие оттенков кожаных изделий. Любители нейтральных тонов найдут привлекательные варианты серого, бежевого, оливкового и бордового цветов. Ценителям яркости понравятся насыщенные красный и лазурный оттенки. Кроме того, актуальны в этом сезоне пастельные тона: нежно-розовые и разбеленные желтые.