Человек с любым достатком может выглядеть достойно и стильно. Об этом заявила модельер Елена Бадмаева в беседе с газетой «Петербургский дневник».
По ее словам, осенью 2024 года приоритет в стиле отдается элегантности. На смену широким штанам и шароварам пришли четкие и стройные брюки. Кроме того, актуальными стали двубортные жакеты.
Интересным трендом сезона дизайнер назвала короткие пальто. Ткань может быть как традиционная, так и меховая или кожаная. Последняя, например, является материалом номер один в мужских образах, добавила эксперт.
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