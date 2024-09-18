Человек с любым достатком может выглядеть достойно и стильно. Об этом заявила модельер Елена Бадмаева в беседе с газетой « Петербургский дневник ».

По ее словам, осенью 2024 года приоритет в стиле отдается элегантности. На смену широким штанам и шароварам пришли четкие и стройные брюки. Кроме того, актуальными стали двубортные жакеты.

Интересным трендом сезона дизайнер назвала короткие пальто. Ткань может быть как традиционная, так и меховая или кожаная. Последняя, например, является материалом номер один в мужских образах, добавила эксперт.