Мk.ru: средняя стоимость набора школьных принадлежностей превысила семь тысяч рублей

В преддверии нового учебного года родители активно ищут, где приобрести канцелярские товары по доступным ценам. По данным mk.ru , средняя стоимость «школьного набора» превысила семь тысяч рублей — это на 7% больше, чем в прошлом году.

По информации сайта, сейчас практически исчезли специализированные магазины канцтоваров. Предприниматели отмечают, что торговля ушла в интернет, а оригинальные товары стали стоить дорого.

На маркетплейсах можно найти базовые канцелярские принадлежности по доступным ценам, однако ассортимент не всегда впечатляет. Цены на «расходники» остались на уровне прошлого года, но продвинутая канцелярка подорожала.

Эконом-магазины предлагают более выгодные цены на канцелярские товары, чем маркетплейсы. Здесь можно найти типовые наборы по более низким ценам. Таким образом, расследование показало, что магазины канцтоваров ушли в небытие, а золотая середина по принципу «цена–качество» найдена в магазинах эконом-класса.