MK.RU рассказал, как выбрать очки с эффектом лифтинга

Очки способны изменить внешность не меньше, чем новая стрижка или макияж. Правильно подобранная оправа может визуально подтянуть черты лица, сделать взгляд более открытым и добавить образу ухоженности, написал MK.RU .

Какие очки создают эффект лифтинга

Эффект лифтинга достигается за счет трех факторов: легкий подъем внешних уголков оправы, четкий верх и правильная посадка на переносице. Верхняя линия оправы, идущая в сторону брови, делает лицо более подтянутым.

Популярные формы оправ

Мягкий квадрат и аккуратный прямоугольник. Эти формы считаются универсальными и подходят для повседневной жизни. Они добавляют структуру образу и сочетаются с различными стилями одежды. Современный cat-eye. Умеренный подъем внешних уголков оправы создает ощущение распахнутого взгляда. Такая форма особенно хороша для тех, кто любит яркие аксессуары.Оправа с акцентом сверху. Модели, у которых верхняя часть чуть активнее, визуально приподнимают лицо.

Даже самая модная форма очков теряет смысл, если размер не подходит. При примерке обратите внимание на следующие моменты:

Почему посадка и комфорт важны

Дискомфорт быстро отражается на мимике. Когда переносица давит или дужки жмут, лицо непроизвольно напрягается, а взгляд становится жестче. Поэтому впечатление складывается сначала из комфорта: когда очки сидят правильно, лицо расслабляется, и эффект «лифтинга» выглядит естественно.