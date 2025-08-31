MIR24.TV: вес рюкзак с учебными принадлежностями не должен превышать 10% от массы тела школьника

В России утвердили новый государственный стандарт школьных рюкзаков. Многие производители уже стараются ему соответствовать. О том, какие критерии необходимо учитывать при покупке ранца, сообщил MIR24.TV .

Как отмечают эксперты, пустой рюкзак младшеклассника должен весить не более 700 граммов, старшеклассника — до килограмма. Изделие должно быть прочным и трудновоспламеняемым, обязательно со светоотражающими элементами.

Для младшеклассников подойдет рюкзак высотой до 40 сантиметров, для старшеклассников — не более 45, чтобы рюкзак не опускался ниже поясницы и не портил осанку. Спинка изделия должна быть жесткой, ортопедической. При этом груз на спине школьника не должен превышать 10% от его собственной массы тела.

Важно, чтобы ребенок носил рюкзак правильно — на двух лямках, а не на одной или в руке, чтобы избежать проблем с осанкой и здоровьем.